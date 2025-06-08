حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

الفجيرة في 8 يونيو /وام/ بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446هجرية.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.