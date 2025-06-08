"الفجيرة الخيرية" توزع لحوم الأضاحي على أكثر من 26 ألف مستفيد

الفجيرة في 8 يونيو/ وام/ أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية أن حملة الأضاحي "أضحيتك فرحة وأجر"، أسهمت في إيصال لحوم الأضاحي وكسوة العيد واحتياجاته لأكثر من 26,000 مستفيد داخل دولة الإمارات وخارجها .

وأكد يوسف المرشودي، مدير عام الجمعية، أن هذا الإنجاز تحقق بتوفيق الله، ثم بفضل دعم المحسنين وجهود فرق العمل، حيث جرت عمليات الذبح والتوزيع وفق الضوابط الشرعية والمعايير التنظيمية .

وأوضح المرشودي أن الجمعية وزعت في يوم عرفة أكثر من 300 سلة فاكهة على الأسر المتعففة المسجلة، إلى جانب تقديم كسوة العيد لـ272 يتيما من المكفولين داخل الدولة، لإدخال الفرح إلى قلوبهم في أيام العيد.