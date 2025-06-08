جائزة الشارقة للعمل التطوعي تطلق مسابقة "أبطال البيئة" للأطفال

الشارقة في 8 يونيو/ وام / أطلقت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، مسابقة "أبطال البيئة"، الموجهة للأطفال من الفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً، بهدف تعزيز الوعي البيئي لديهم وتشجيعهم على المساهمة التطوعية في حماية البيئة من خلال أفكار إبداعية ومبتكرة.

وتهدف المسابقة التي جاءت بمناسبة يوم البيئة العالمي.. إلى تحفيز الأطفال على إنتاج مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز مدتها 60 ثانية، تقدم فكرة مبتكرة تسلط الضوء على أهمية العمل التطوعي في الحفاظ على البيئة، وذلك باستخدام أساليب متنوعة مثل التمثيل، أو السرد القصصي، أو الرسم، أو توثيق مشاهد من الحياة اليومية.

وأكدت الجائزة أن المشاركة متاحة للأطفال من داخل الدولة فقط، وأن الفيديو المشارك يجب أن يتمتع بجودة عالية، وأن يكون قابلاً للنشر على منصات التواصل الاجتماعي، مع الحفاظ على الحقوق الأدبية للمشاركين.

وتقدم طلبات المشاركة عبر البريد الإلكتروني info@sva.shj.ae حتى 30 يونيو الحالي، فيما سيكون الموعد النهائي لتسليم الفيديوهات المشاركة في المسابقة 31 يوليو المقبل ، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال شهر أغسطس من العام ذاته.

وتعتمد معايير التقييم في المسابقة على وضوح الرسالة البيئية، والإبداع في الطرح والإخراج، وجاذبية الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى جودة الإنتاج والصوت.