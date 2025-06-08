"طرق دبي" تنفذ أعمال تحسينات في 40 موقعاً بدبي خلال صيف 2025

دبي في 8 يونيو/ وام / باشرت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تنفيذ مجموعة من التحسينات والحلول المرورية في 40 موقعاً حيوياً على مستوى إمارة دبي، وذلك خلال الموسم الصيفي للعام الحالي، الممتد من يونيو وحتى سبتمبر 2025.

وتشمل الأعمال الجديدة حوالي 22 شارعاً حيوياً ومنطقة رئيسة، و9 مواقع للمدارس، وما يزيد عن 5 مناطق تطويرية إضافة إلى أعمال الطرق الداخلية في منطقتي حي التسامح والخوانيج الثانية وند الشبا.

وتؤكد الهيئة التزامها بتنفيذ هذه الأعمال خلال العطلة الصيفية لتقليل التأثيرات على حركة السير اليومية، وضمان توفير أعلى معايير السلامة في المواقع المستهدفة.

وتحرص الهيئة على التطوير المتواصل في البنية التحتية لشبكة الطرق بإمارة دبي بما يواكب النمو العمراني والتنمية الحضرية بدبي، وضمن الجهود المستمرة لتعزيز انسيابية حركة المركبات والسلامة المرورية، وتقليل زمن الرحلات وتحسين الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والمناطق التطويرية في إمارة دبي.