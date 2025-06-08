تايلاند وكمبوديا تتفقان على خفض التصعيد

بانكوك في 8 يونيو / وام / اتفقت حكومتا تايلاند وكمبوديا على خفض التصعيد على حدودهما المشتركة عبر إعادة ضبط التمركز العسكري في منطقة النزاع، وذلك في أعقاب اشتباك مسلح وقع أواخر مايو الماضي وأسفر عن مقتل جندي كمبودي.

وأعلنت رئيسة وزراء تايلاند بيتونجتارن شيناواترا، مساء اليوم، أن الجانبين سيعقدان مباحثات حدودية مشتركة في العاصمة الكمبودية "بنوم بنه" في 14 يونيو الجاري، بالإضافة إلى محادثات متعددة المستويات بهدف تطبيع العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي هذا الاتفاق كخطوة لتهدئة التوتر، حيث وافقت كمبوديا على سحب قواتها إلى مواقعها الأصلية وردم خندق تم حفره في المنطقة المتنازع عليها، استجابة لمقترح تايلاندي.

وكان التوتر قد تصاعد بعد أن منحت هيئة الأركان التايلاندية قواتها صلاحية تقييد الحركة على المعابر الحدودية، مما أدى إلى تقليص ساعات العمل في معظم نقاط التفتيش وتقييد حركة العبور.

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