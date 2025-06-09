موسكو تفتح جبهة "دنيبروبتروفسك".. وكييف تتهمها بالسعي لـ "هزيمة كاملة"

موسوكو وكييف في 8 يونيو/ وام / أعلنت وزارة الدفاع الروسية تقدم قواتها نحو مقاطعة "دنيبروبتروفسك" المتاخمة لـ"دونيتسك" في شرق أوكرانيا، في تطور ميداني يحدث للمرة الأولى منذ بدء النزاع، مشيرة إلى سيطرتها على بلدة "زاريا" في إقليم دونيتسك.

وتعليقا على هذا التقدم، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، في منشور عبر حسابه على تطبيق "تليجرام"، بأن القيادة الأوكرانية ستتعامل مع واقع جديد على الأرض ما لم تقبل الاعتراف بواقع الحرب خلال المفاوضات.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الأمريكية، إن الرئيس الروسي لا يسعى لوقف إطلاق النار بل يهدف إلى الهزيمة الكاملة لأوكرانيا.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل استمرار الهجمات الجوية، حيث أفادت موسكو باعتراض دفاعاتها لصاروخ فوق البحر الأسود و4 مسيّرات أوكرانية في أجواء بيلغورود وكورسك وموسكو وجمهورية القرم.

وعلى صعيد آخر، أعلن ممثل فريق التفاوض الروسي، ألكسندر زورين، أن موسكو تنتظر ردا رسميا من الجانب الأوكراني بشأن إجراءات استلام جثث جنوده.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، فقد أكد زورين استعداد روسيا لتنفيذ كافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا في مفاوضات اسطنبول بشأن تسليم الجثث وتبادل الأسرى.

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