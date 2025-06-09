العاهل الأردني والرئيس العراقي يستعرضان جهود إنهاء الحرب على غزة

عمان في 8 يونيو/ وام / بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد تكثيف الجهود لإنهاء الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن العاهل الأردني أكد خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية الذي يبدأ أعماله غدا أهمية البناء على مخرجات القمة العربية التي عقدت أخيرا في بغداد.

واستعرض اللقاء سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات.

-خلا-.