"زايد العليا" تعزز جهودها للتمكين البيئي والمجتمعي

أبوظبي في 9 يونيو/ وام/ أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم، مع شركة البندق المحدودة، في إطار الشراكة الإستراتيجية المتجددة والمستمرة بينهما منذ العام 2018 ، وذلك لتعزيز جهود التمكين البيئي والمجتمعي، ودعم مبادرات المؤسسة الزراعية والمجتمعية التي تعود بالنفع المباشر على أصحاب الهمم.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، بالتنسيق مع جهات من القطاعين العام والخاص، والتركيز على المجالات التي تخدم أصحاب الهمم، وحماية البيئة، وتعزيز الزراعة العضوية، بما يحقق أثراً مجتمعياً مستداماً.

وتجسد هذه الشراكة الممتدة نموذجا ناجحا لتعاون القطاعين العام والخاص، حيث واصلت شركة البندق المحدودة دعمها المؤسسي من خلال التكفل بصيانة الأضرار التي لحقت بالبيوت المحمية التابعة لوحدة التأهيل الزراعي بالمؤسسة في أبوظبي نتيجة تقلبات الطقس، إلى جانب تقديم دعم مالي سنوي مخصص لأعمال الصيانة الدورية، والمشاركة في المبادرات المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية.

وقع المذكرة في مقر الشركة، عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن شركة البندق المحدودة إتشيرو شيكانو، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وأكد الجانبان إلتزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الإستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون في المستقبل بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز التضامن المجتمعي.

من جهته أكد سعادة عبد الله الحميدان، أن هذا التعاون المستمر منذ عام 2018 يمثل نموذجاً رائداً في دعم أصحاب الهمم ، بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن العمل المشترك المنظم يحقق نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وتعزيز فرص تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وأضاف أن المؤسسة تحرص على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية والشركات، موضحا أن هذه الشراكات تهدف إلى تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وتعزيز فرصهم في التمكين والاندماج .

من جانبه، أكد إتشيرو شيكانو، أن التعاون مع مؤسسة زايد العليا، يعد فرصة حقيقية لتعزيز القيم المشتركة في الشمول والاستدامة، موضحا أن دعم البيوت المحمية ليس فقط مساهمة بيئية، بل أيضاً وسيلة فعالة لتمكين أصحاب الهمم وتطوير مهاراتهم.