"الإمارات للمبارزة" يشارك في بطولة آسيا بإندونيسيا

دبي في 9 يونيو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للمبارزة المشاركة في بطولة آسيا للعموم، التي تستضيفها مدينة بالي الإندونيسية خلال الفترة من 16 إلى 21 يونيو الجاري، ضمن أجندة مشاركاته الدولية للموسم الحالي.

وأكد علي البلوشي، الأمين العام للاتحاد، أن القائمة النهائية للاعبين واللاعبات الذين سيخوضون منافسات البطولة، ستُحدد عقب نهاية المعسكر الخارجي الذي يقيمه المنتخب حالياً في جزيرة جيجو يف جمهورية كوريا، ويستمر حتى 13 يونيو الجاري.

وقال إن المعسكر يضم 9 لاعبين ولاعبات هم حامد المازمي، وخليفة العبري، وأحمد الحمادي “سابر رجال”، وخليفة الزرعوني، ومايد محمد “ايبيه رجال”، والعنود السعدي “ايبيه سيدات”، وفارس البلوشي، وخليفة الكعبي “فلوريه رجال”، وشما العبري "فلوريه سيدات".