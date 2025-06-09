بوجاتشار وأوليفيرا يقودان "الإمارات للدراجات" لانتصارين في فرنسا وسلوفينيا

باريس - ليوبليانا في 9 يونيو/ وام/ سجّل فريق الإمارات للدراجات الهوائية انطلاقة قوية في سباقات هذا الأسبوع، بعد تحقيق انتصارين لافتين عبر نجميه السلوفيني تادي بوجاتشار، والبرتغالي إيفو أوليفيرا، وذلك ضمن منافسات كل من “كريتيريوم دو دوفينيه” في فرنسا، و”طواف سلوفينيا” الذي أسدل الستار على مراحله أمس “الأحد”.

ففي فرنسا، افتتح النجم السلوفيني تادي بوجاتشار مشاركته في سباق “كريتيريوم دو دوفينيه 2025” بفوز مستحق في المرحلة الأولى، التي امتدت لمسافة جبلية صعبة وصولاً إلى قمة “مونلوسون”، متفوقاً على نخبة من أبرز الدراجين العالميين.

وأنهى بوجاتشار المرحلة بزمن قدره 4:40:12 ساعة، متقدماً على الدنماركي جوناس فينجيجارد “فريق فيسما-ليز أ بايك” وماتيو فان دير بويل “فريق ألبيسين-ديسيونينك”، ليعتلي صدارة الترتيب العام ويظفر بالقميص الأصفر.

وفي سلوفينيا، توج الدراج البرتغالي إيفو أوليفيرا، من فريق الإمارات، بطلاً للمرحلة الخامسة والأخيرة من طواف سلوفينيا، بعد أداء تكتيكي متميز في مسار امتد لمسافة 124 كيلومتراً من ليتيجا إلى نوفو ميستو.

وتمكن أوليفيرا من التفوق في اللحظات الحاسمة على كل من الإيطالي أندريا باجيولي (فريق ليدل - تريك) والإسباني فرناندو بارسيلو (فريق كاخا رورال)، مسجلاً زمناً بلغ 2:56:16 ساعة.

ويُعد هذا الفوز هو الـ41 لفريق الإمارات في موسم 2025، ما يعكس استمرارية الأداء القوي للفريق على الساحة الدولية.

يُذكر أن النمساوي فيليكس غروسشارتنر، من فريق الإمارات أيضاً، أنهى طواف سلوفينيا في المركز الثاني بالترتيب العام النهائي، بفارق 14 ثانية فقط عن المتصدر النرويجي أندرس هالاند يوهانسن "فريق أونو - إكس".

ويواصل فريق الإمارات مشاركاته الدولية ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات، ساعياً لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.