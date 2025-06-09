"إي آند" تسرع تطوير شبكات الجيل الخامس المتقدمة وتحقق رقما قياسيا عالميا

أبوظبي في9 يونيو/ وام/ أعلنت شركة "إي آند الإمارات"، ركيزة قطاع الاتصالات التابعة لمجموعة "إي آند"، عن تحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال الاتصال بتسجيل سرعة رفع بيانات “Uplink” تصل إلى 600 ميجابت في الثانية عبر شبكة الجيل الخامس الحية، في خطوة تُعد محطة بارزة في مسار تطور شبكة الجيل الخامس المتقدمة.

وتحقق هذا الإنجاز المهم من خلال تجميع نطاقات “FR1” عند تردد 2100 ميجاهرتز ونطاق “C”، إلى جانب استخدام تقنية الإرسال الثلاثي “Uplink 3Tx” عبر ثلاثة هوائيات إرسال على معدات تجارية مخصصة للمستخدم “CPE” في موقع فعلي لشبكة الجيل الخامس، وذلك بما يتوافق بشكل كامل مع معايير الإصدار 17 من مشروع شراكة الجيل الثالث “3GPP”.

وتشكل سرعة الرفع القياسية هذه حجر أساس في تقنية الجيل الخامس المتقدمة، حيث تعزز التطبيقات المعتمدة على الرفع بسرعة وأداء غير مسبوقين.

ومن خلال التحكم بتجميع نطاقات “FR1“ واعتماد أحدث تقنيات الرفع، رسّخت شركة "إي آند الإمارات" مكانتها كمعيار عالمي للتميّز في مجال شبكات الجيل الخامس.

وقال عبد الرحمن الحميدان، نائب الرئيس لشؤون شبكة النفاذ الثابت في “إي آند الإمارات”، إن تحقيق سرعة رفع بيانات تبلغ 600 ميجابت في الثانية، يشكل خطوةً إستراتيجية تدفع بعجلة الابتكار الرقمي المعتمد على سرعات الرفع الفائقة، وتُحدث تأثيراً على الساحة التكنولوجية العالمية ، مشيرا إلى أن ما تم تحقيقه ليس مجرد إنجاز تكنولوجي فحسب، بل هو نقطة انطلاق تتيح للشركات والأفراد إعادة تشكيل العالم الرقمي، وتعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا.

وتفتح سرعة رفع البيانات، التي تبلغ 600 ميجابت في الثانية، آفاقاً جديدة من الاتصال، حيث تدعم التطبيقات لكل من الأفراد والشركات، فقد بات بإمكان المصانع الذكية ومراكز الخدمات اللوجستية تحميل كميات هائلة من بيانات أجهزة الاستشعار لحظياً لتغذية أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في الوقت الفعلي.

كما يعزز هذا الإنجاز تجارب التعاون السحابي، عبر تمكين عمليات رفع البيانات الفورية في تطبيقات النمذجة ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز والواقع الافتراضي، الأمر الذي يدعم بيئات العمل المبتكرة.

وستزدهر التطبيقات المعتمدة على الرفع مثل تحليلات الفيديو المباشرة للمدن الذكية والمتابعة الفورية عبر الطائرات بدون طيار، بما يتيح تحميل البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الحساسة على الفور.

أما على مستوى الأفراد، فسيُحدث هذا الإنجاز نقلة نوعية في الحياة الرقمية ليتمكن صانعو المحتوى من تحميل مقاطع فيديو بدقة K8 والبث المباشرة عالية الجودة إلى منصات مثل يوتيوب وتيك توك في غضون ثوانٍ.

وسيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بتجارب ألعاب إلكترونية عبر السحابة دون تأخير، فيما ستعمل المنازل الذكية بكفاءة أعلى من خلال تحميل لقطات الفيديو عالية الدقة وبيانات إنترنت الأشياء بشكل لحظي.

كما ستزدهر تطبيقات مثل تنظيم الفعاليات الافتراضية وإنشاء محتوى الواقع المعزز المُنتج من قبل المستخدمين، ما يجعل كل تفاعل أسرع وأغنى وأكثر انتشاراً.

ويستند هذا الإنجاز القياسي إلى معايير الإصدار 17 من مشروع شراكة الجيل الثالث “3GPP”، ويستفيد من مزايا متقدمة مثل النطاق العريض المتنقل المحسن “eMBB” والاتصال فائق الموثوقية “URLLC”، وذلك بهدف توفير مستوى جديد من الاتصال.

ومن خلال تحديد معيار عالمي لسرعات الرفع في نطاقات FR1، تسعى "إي آند الإمارات" جاهدةً لتسريع مسيرة شبكات الجيل الخامس المتقدمة، وتدفع نحو تطوير شبكات أذكى وأكثر قابلية للتوسع وكفاءة في استهلاك الطاقة.

ويُجسد هذا النشر المبتكر على معدات تجارية وموقع حي لشبكة الجيل الخامس، القدرة التي تتمتع بها شركة "إي آند الإمارات" على تحويل الرؤية إلى واقع ملموس.

فمن خلال تحسين استخدام تردد 2100 ميجاهرتز ونطاق “C” مع تقنية الإرسال الثلاثي “Uplink 3Tx”، أرست الشركة أساساً لمستقبل شبكات الجيل الخامس، الذي سيقود إلى عالمٍ مترابطٍ بإمكانات غير محدودة.

ومن خلال هذا الحل المتطور، تستعد إي آند لتمكين المستخدمين من الأفراد والمؤسسات بمجرد أن تصبح هذه المعدات متاحة على نطاق واسع في المستقبل القريب.