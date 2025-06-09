"مهرجان تنوير 2025" تجربة ثقافية وفنية متكاملة بصحراء مليحة بالشارقة

الشارقة في 9 يونيو/ وام / يمثل “مهرجان تنوير 2025” الذي تنطلق نسخته الثانية في نوفمبر المقبل في مليحة بالشارقة تجربة ثقافية وفنية متكاملة تمتزج فيها عناصر الطبيعة بأبعاد التأمل والتجدد وقيم الاستنارة والتواصل حيث تلتقي الموسيقى والفن والتجارب الإنسانية في بيئة صحراوية ساحرة تُلهم الزوّار بالتأمل والانفتاح والارتقاء الذاتي.

وتستند رؤية "مهرجان تنوير" إلى المبادرة الملهمة للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسسة وصاحبة رؤية المهرجان التي استلهمت إطلاق المهرجان من شغفها بالحوار الثقافي والنمو الروحي والاستدامة حيث تؤمن الشيخة بدور القاسمي بقدرة الموسيقى والطبيعة والتجارب المشتركة على إحداث تحوّل إيجابي ما دفعها إلى ابتكار منصة تتجاوز الحدود وتقرّب بين المجتمعات وتعزز الفهم الإنساني المشترك.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي يسعدنا إطلاق النسخة الثانية من ’مهرجان تنوير‘ والتي تأتي بتجارب أكثر طموحًا وتفاعلًا وتأثيرًا حيث شكّلت النسخة الأولى بداية لمسار تواصل فاعل مع جمهور متنوع ونحن اليوم نبني على تلك التجربة من خلال برنامج فعاليات غني وممارسات استدامة أكثر صرامة ورسالة أعمق في تعزيز الوحدة ونتطلّع إلى استقبال جمهور المهرجان مجددًا في صحراء مليحة لمواصلة هذه الرحلة معًا.

وتنعقد دورة هذا العام من "مهرجان تنوير" تحت شعار "ما تبحث عنه.. يبحث عنك" المستوحى من المقولة الشهيرة للشاعر والمتصوّف جلال الدين الرومي الذي عاش في القرن الثالث عشر للميلاد وتجاوزت أعماله حدود الزمان والمكان والأديان ومن خلال الموسيقى والشِعر دعا الرومي الناس إلى استكشاف أعماق ذواتهم والتواصل من جديد مع الطبيعة واكتشاف الجمال في التنوع وهي القيم التي يرتكز عليها "مهرجان تنوير".