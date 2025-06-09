مجمع الشارقة للبحوث يستعرض استراتيجيته الجديدة لتسريع الابتكار وتعزيز الاقتصاد المعرف

الشارقة في 9 يونيو / وام / استعرض مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار خلال الاجتماع الذي ترأسته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة المجمع، الاستراتيجية المستقبلية للمجمع، التي تهدف إلى ترسيخ مكانته كمركز وطني وإقليمي للابتكار، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد المعرفي عبر التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي، خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر مجموعة "بيئة"، أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص والجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق التكامل الفاعل بين البحث العلمي والصناعة، ويدعم جهود التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

وقالت إن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار منصة متقدمة لتطوير الحلول المبتكرة، وهو ما يعكس التزام الإمارة بتعزيز الابتكار في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتنقل، والاستدامة، والتصنيع، بما يدعم مسيرة التنمية الوطنية ورؤية الدولة المستقبلية.

واستعرض سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، أبرز إنجازات عام 2024، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ في تطوير المشاريع الكبرى، وتوسيع قاعدة الشركاء والمستأجرين، إلى جانب جهود استقطاب الشركات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

وأوضح أن المجمع، بدعم من مجلس الإدارة، يواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة محفزة لريادة الأعمال، بما يسهم في إطلاق مشاريع ومبادرات تسهم في بناء اقتصاد معرفي تنافسي.

كما استعرض الاجتماع تطورات الخطة الرئيسية للمجمع واستراتيجيات التأجير، إلى جانب التقدم في المناطق المتخصصة، والشراكات البارزة مع مؤسسات دولية مثل "SOTI" و"Base39"، بالإضافة إلى خريطة طريق لتعزيز التعاون مع الجامعات المحلية، وعلى رأسها الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة الشارقة.

وناقش أعضاء المجلس أيضاً جهود دعم الابتكار القطاعي، وتوسيع نطاق المبادرات في مجالات الصحة والصناعة والاستدامة، إلى جانب عرض مستجدات التحول الرقمي، وبرامج تطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز التميز التشغيلي.

وتطرق الاجتماع إلى دور مختبر "SoiLab" في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير النماذج الأولية والتصنيع الذكي، بالإضافة إلى جهود تعزيز الحضور المؤسسي للمجمع إقليميًا ودوليًا.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض التقرير المالي للمجمع حتى عام 2027، وإقرار نتائج التدقيق المالي، التي عكست كفاءة الأداء المالي والإداري، كما قام الحضور بجولة في معرض "نسيج: خيوط الأمل"، الذي يجسد العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والرؤية الإبداعية.

ويواصل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أداء دوره الحيوي في دعم منظومة الابتكار في إمارة الشارقة، عبر شراكات متكاملة تجمع بين الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية، ضمن بيئة مرنة تحفّز الاستثمار في الأفكار والمشاريع الرائدة.