الناتج المحلي السعودي يحقق نموا بنسبة 3.4% في الربع الأول

الرياض في 9 يونيو / وام / سجلت المملكة العربية السعودية نموا قويا في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدفوعا بشكل رئيسي بالزخم الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموا لافتا بلغ 4.9%.

ووفقا لتقرير الهيئة الصادر اليوم، ساهمت الأنشطة غير النفطية بما مقداره 2.8 نقطة مئوية في معدل النمو الإجمالي، مما يؤكد دورها المحوري كقائد للنمو الاقتصادي في المملكة، كما دعمت الأنشطة الحكومية هذا النمو بتوسعها بنسبة 3.2%، في حين سجلت الأنشطة النفطية انخفاضا طفيفا قدره 0.5%.

وعلى أساس ربعي، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا نموا بنسبة 1.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.

وبرزت أنشطة "تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق" كأعلى القطاعات نموا على أساس سنوي، حيث سجلت معدلا بلغ 8.4%، مما يعكس الحيوية التي تشهدها القطاعات الخدمية والاستهلاكية في المملكة.

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