التنمية الأسرية بالشارقة تستعرض أهداف مشروع سجل المخاطر الاجتماعية

الشارقة في 9 يونيو/ وام / استعرضت إدارة التنمية الأسرية بالشارقة أهداف مشروع سجل المخاطر الاجتماعية ومرتكزاته والأسس المنهجية لإدارة المخاطر ومعايير تقييمها إلى جانب تفعيل آليات إدارة المخاطر الاجتماعية التي تشمل الوقاية والتخفيف والتكيّف وفق أسس علمية ومنهجيات حديثة ومقارنة التغييرات بين الإصدار الأول والثاني من السجل.

وعقدت الإدارة وفروعها إجتماعا اليوم بمقر الإدارة حيث تم تقديم عروض تفصيلية من الجهات المشاركة للتعريف بالخدمات والأنشطة التي تقدمها وآليات العمل المعتمدة لعام 2024 والخطط المستقبلية لعام 2025 مع التأكيد على أهمية التحديث المستمر لبيانات سجل المخاطر ورفع المستجدات.

حضر الاجتماع سعادة موضي الشامسي رئيسة إدارة التنمية الأسرية وفروعها والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الشريكة في المشروع.

وأكدت سعادة موضي الشامسي أن المشروع يُجسد التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تعزيز الأمن الاجتماعي واستشراف مستقبل تنمية الأسرة والمجتمع مشيدةً بتعاون الجهات الشريكة ومساهمتها الفاعلة.

وأشارت إلى أن الاهتمام بمشروع إدارة المخاطر الاجتماعية يأتي انطلاقاً من إيمان الإدارة بأهمية العمل التكاملي بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية لرصد المشكلات الاجتماعية وتحليلها ووضع آليات للتدخل الوقائي والعلاجي المناسب وصولاً إلى تحقيق مخرجات أكثر تأثيراً خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مجتمع إمارة الشارقة ويعزز جودة الحياة لجميع أفراده.