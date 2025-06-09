شرطة الشارقة وهيئة الثروة السمكية تبحثان سبل حماية البيئة البحرية

الشارقة في 9 يونيو / وام / بحثت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم بمقر القيادة مع وفد هيئة الشارقة للثروة السمكية تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الجهود لحماية البيئة البحرية من الملوثات عبر شراكات فاعلة تدعم استدامة الموارد الطبيعية وتُرسخ نهج العمل التكاملي.

وناقش سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة وسعادة علي أحمد بو غازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية خطط الاستجابة للتعامل مع حوادث التلوث البحري وآليات تبادل البيانات البيئية والمبادرات المستقبلية الرامية إلى الحفاظ على التنوع البيئي وتعزيز جودة الحياة بما ينسجم مع التوجهات البيئية لإمارة الشارقة إضافة إلى استعراض موضوعات تسهم في تعزيز تكاملية الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.

وأثنى قائد عام شرطة الشارقة على جهود الهيئة التي تنصب في حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية من خلال تنفيذ برامج رقابية ومبادرات توعوية تسهم في الحد من التلوث البحري وتعزيز التوازن البيئي.