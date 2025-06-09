بتوجيهات محمد الشرقي .. برامج صيف الفجيرة 2025 تنطلق 23 يونيو

الفجيرة في 9 يونيو/ وام / بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق برامج "صيف الفجيرة 2025" بمجموعة متنوعة من النشاطات الصيفية التي تنظمها عدد من الجهات في الإمارة، بهدف توفير بيئة آمنة وتفاعلية تسهم في تنمية مهارات الأطفال والناشئة، واستثمار أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية في التعليم والترفيه والابتكار.

وتبدأ برامج "صيف الفجيرة 2025" في 23 يونيو 2025 مع دورة أجيال الشرطة للتدريب الصيفي – الدورة الـ20، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وتستهدف طلبة المدارس من الفئات العمرية “13-15عامًا للبنين” و"12-14عامًا للبنات"، من مراحل دراسية محددة.

وتركز الدورة على تعزيز القيم الوطنية والانضباط، من خلال أنشطة تعليمية وتدريبية وترفيهية على مدار خمسة أسابيع.

كما ينظم نادي الفجيرة للرماية الدورة التدريبية الصيفية الرابعة 2025، التي تشمل دورتين رئيسيتين لبندقية ضغط الهواء ومسابقة باستخدام بنادق الليزر، تستهدف الأطفال من 6 إلى 12 سنة، وتُنفذ بإشراف مختصين، مع التركيز على تطوير المهارات الفردية والانضباط الذاتي.

وفي المجال الفني، تنطلق في 29 يونيو فعاليات "صيفنا فن 2025"، التي تقدمها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في فرعيها بالفجيرة ودبا، وتشمل ورشًا إبداعية في مجالات مثل الرسم، والنحت، والتصوير، والتمثيل المسرحي، لتوفير منصة مثالية لصقل مواهب الأطفال من عمر 5 سنوات فما فوق.

وينظم بيت الفلسفة بالفجيرة في مقرّه، المخيم الثقافي الصيفي للأطفال، حيث يتضمن ورشًا كتابية وتفاعلية ومسابقات وأنشطة ترفيهية، كما تنظم دارة الشعر العربي بالفجيرة ورشة رسم الشعر عبر الخيال المصور ضمن برنامج المخيم.

أما نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، فيطلق البرنامج الصيفي للشطرنج في المجالس المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، ويستهدف الفئة العمرية من 8 إلى 16 سنة، ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل تبدأ بدورات تعليمية، مرورًا ببطولات محلية داخل المجالس، وختامًا ببطولة نهائية تجمع المتنافسين.

وفي الجانب الرياضي، يطرح نادي الفجيرة للفنون القتالية برنامج "أجيال المستقبل، النسخة السادسة - صيف 2025 " بدءًا من 6 يوليو، ويجمع بين الرياضات القتالية مثل التايكواندو والجودو والسباحة، مع ورش تثقيفية حول التغذية والصحة النفسية، للفئات العمرية من 7 إلى 12 سنة.

وتختتم سلسلة المبادرات مع برنامج "أصدقاء الدفاع المدني" الدورة الثانية عشرة، الذي تنظمه إدارة الدفاع المدني في الفجيرة ابتداءً من 7 يوليو، ويستهدف طلبة المدارس من المواطنين بين 14 و16 عامًا.

ويشمل البرنامج تدريبات على الإخلاء والإطفاء والإسعافات الأولية، إلى جانب محاضرات وزيارات ميدانية تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلامة والمسؤولية المجتمعية.