"إسلامية دبي" تطلق مبادرة مراكز خدمة الأحياء السكنية

دبي في 9 يونيو / وام / أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة "مراكز خدمة الأحياء السكنية" التي تهدف إلى تعزيز حضورها المجتمعي وإبراز دور المساجد كمراكز للتفاعل والتواصل الاجتماعي تماشيا مع أجندة دبي الاجتماعية 33 ودعما لاستراتيجية الدائرة في أن تكون "أقرب إلى المجتمع".

وتسعى المبادرة – من خلال لقاءات دورية ميدانية – إلى جمع العاملين في المساجد بروادها بما يسهم في توطيد جسور التواصل المباشر والتعريف بخدمات الدائرة واستشراف آراء المجتمع لتطوير البرامج والخدمات المقدمة في بيوت الله.

وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المؤسسات الحكومية في الاستماع للمواطنين والمقيمين وتعزيز جودة الحياة الدينية والثقافية لجميع الفئات في إمارة دبي.

وتهدف اللقاءات إلى إشراك رواد المساجد في تطوير منظومة الخدمات المقدمة، لا سيما في مجالات الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم من خلال فتح المجال لتقديم الاقتراحات والملاحظات مباشرة لمسؤولي المبادرة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتحقيق تطلعات المصلين.

ودعت الدائرة جميع رواد المساجد إلى التفاعل الإيجابي والمشاركة الفاعلة في هذه اللقاءات انطلاقا من إيمانها بدورهم كشركاء رئيسيين في تطوير رسالة المسجد والإسهام في تجويد خدماته وتحويله إلى نقطة تفاعل حيّ تعكس تطلعات المجتمع وقيمه.

