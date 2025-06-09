شرطة دبي تتعامل مع أكثر من 44 ألف مكالمة في العيد

دبي في 9 يونيو / وام / أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تعاملها بكفاءة عالية مع إجمالي 44,102 مكالمة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة على جاهزية فرق عملها في الاستجابة السريعة والمهنية لضمان أمن وسلامة أفراد المجتمع.

وتوزعت المكالمات المستلمة بين 40,808 مكالمات طارئة استقبلها مركز القيادة والسيطرة عبر الرقم (999)، فيما تلقى مركز الاتصال (901) المخصص للحالات غير الطارئة والاستفسارات العامة 3,294 مكالمة.

وفي هذا السياق، أثنى العقيد بلال جمعة الطاير، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، على الأداء المتميز لفرق العمل وجهودهم في التعامل الاحترافي مع جميع المكالمات الواردة، وأكد أن هذه الكفاءة في الأداء تعكس التزام شرطة دبي الراسخ بتقديم خدمات أمنية عالية الجودة، تسهم بشكل مباشر في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار وإسعاد أفراد المجتمع.

وحث العقيد الطاير أفراد الجمهور على الاتصال بالرقم (999) في الحالات الطارئة فقط، والاستخدام الصحيح للرقم (901) للحالات غير الطارئة والاستفسارات العامة عن الخدمات المقدمة من شرطة دبي.

وأوضح عبدالله إبراهيم، مدير مركز إسعاد المتعاملين بالوكالة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، أن قنوات التواصل لم تقتصر على المكالمات الهاتفية، حيث تعامل مركز الاتصال (901) بالإضافة إلى ذلك مع 919 رسالة عبر البريد الإلكتروني و144 محادثة عبر خدمة "الدردشة" على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.

وأشار إلى أن هذه الخدمات الرقمية المتكاملة تهدف إلى تلبية استفسارات المتعاملين بشكل فوري، وتتيح لهم التواصل مع موظفين مختصين على مدار الساعة، مما يثري تجربة المتعاملين ويعزز كفاءة تقديم الخدمات.