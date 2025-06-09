الأسكتلندي سايم يحصد لقبه الأول في جولة "دي بي ورلد" للجولف

أمستردام في 9 يونيو/ وام / أحرز الأسكتلندي كونور سايم أول ألقابه في مسيرته في جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت شعار "السباق إلى دبي"، وذلك بفوزه في بطولة "كيه إل إم" هولندا المفتوحة في أمستردام.

وشهدت الجولة منافسات قوية بين أبرز نجوم العالم الباحثين عن حجز مقعد في التصفيات الختامية التي تقام في الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل في أبوظبي ودبي على التوالي.

وتقدم سايم في التصنيف العالمي لـ "السباق إلى دبي"، الصادر اليوم 71 خطوة ليحتل المركز 18، بعدما رفع إجمالي نقاطه هذا الموسم إلى 853 نقطة، مستفيداً من حصوله على 585 نقطة بفضل الفوز بلقب بطولة هولندا المفتوحة.

وجاء فوز سايم “29 عاماً”، في البطولة الهولندية التي اختتمت أمس، بعدما أنهى الجولات الأربعة برصيد 11 ضربة تحت المعدل.