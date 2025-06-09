مشاريع "رواد" الشارقة تفوز بعقود حكومية بقيمة 3.4 مليون درهم في 2024

الشارقة في 9 يونيو / وام / كشفت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" عن تحقيق مشاريعها الأعضاء نجاحاً لافتاً في الفوز بتعاقدات مع جهات حكومية في الدولة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعاقدات 3 ملايين و484 ألفا و680 درهما خلال عام 2024، مسجلة نموا بنسبة 23.9% مقارنة بالعام السابق.

وقالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوَّاد" بالتكليف، إن النتائج الإيجابية التي حققتها مشاريع المؤسسة على صعيد الفوز بمناقصات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة تعكس حرص مشاريعها الأعضاء على تسجيل حضورها القوي والنوعي في قائمة الموردين ومقدمي الخدمة لدى هذه الجهات، وتؤكد الثقة بكفاءة وجودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها المشاريع الوطنية مما يسهم في توسيع استفادة رواد ورائدات الأعمال الإماراتيين من برنامج المشتريات الحكومية وترسيخ الشراكة مع القطاع الحكومي.

وأوضحت أن إجمالي قيمة مشتريات الجهات الحكومية من المشاريع الأعضاء خلال العام الماضي سجل ارتفاعا بفارق 673,039 درهما مقارنة بعام 2023 الذي بلغت فيه قيمة المشتريات 2,811,641 درهما وهو ما يمثل نسبة نمو قدرها 23.9%، منوهة بأن العام الماضي شهد فوز 46 مشروعا بعدد 318 عقدا مع 42 جهة حكومية في قطاعات متنوعة شملت الضيافة والخدمات المكتبية وغيرها.

ووجهت آل علي شكرها إلى الجهات الحكومية الداعمة للمشاريع الأعضاء والتي تصدرتها من حيث القيمة أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة ثم بلدية مدينة كلباء تلتها دائرة شؤون الضواحي بالإضافة إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أما من حيث عدد التعاقدات مع مشاريع "رُوّاد" فقد تصدرت قائمة الجهات الحكومية دائرة شؤون الضواحي ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الشارقة للمتاحف.

وبنهاية عام 2024 ارتفع إجمالي المشاريع الأعضاء في "رُوّاد" والمنضمين إلى نظام سجل الموردين بدائرة المالية المركزية بالشارقة إلى 129 مشروعا بعد تسجيل 49 مشروعا جديدا في النظام بنسبة نمو بلغت 250% مقارنة بعدد المشاريع المسجلة في عام 2023 والتي بلغت 14 مشروعا الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المشاريع الريادية المستفيدة من الامتيازات التفضيلية والتسهيلات المالية التي يوفرها النظام.

كما أبرمت المشاريع الأعضاء في المؤسسة 22 صفقة في ما بينها وذلك ضمن مبادرة "تشبيك" خلال العام الماضي، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز علاقات الربط بين الأعضاء وتوسيع الدعم والتكامل المتبادل والاستفادة من الخدمات التي يقدمها كل مشروع.