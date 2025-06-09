تعاون بين شرطة عجمان وهيئة دعم الخدمات الأمنية لتعزيز السلامة المرورية

عجمان في 9 يونيو/ وام / وقّعت القيادة العامة لشرطة عجمان اتفاقية تعاون مع هيئة دعم الخدمات الأمنية بهدف تحديث وتطوير خدمات الفحص الفني وترخيص المركبات بإمارة عجمان، بما في ذلك تنظيم آليات العمل، وضمان جودة الخدمة وفق المعايير المعتمدة، لتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية.

وقع الاتفاقية سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، ومن جانب هيئة دعم الخدمات الأمنية سعادة محمد عبد الله الشامسي المدير التنفيذي للهيئة، بحضور سعادة العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سلطان خليفة بن حارب المهيري مدير عام الموارد والخدمات المساندة.

وأكد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي أن الاتفاقية تعكس رؤية شرطة عجمان في تطوير مجالات التعاون مع شركائها الإستراتيجيين، بما يعزز من فاعلية الأداء ويواكب التوجهات الحكومية في تقديم خدمات مبتكرة وذكية، ويسهم في تطوير منظومة الخدمات الأمنية وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لهيئة دعم الخدمات الأمنية التزام الهيئة بتسخير كافة إمكاناتها لتنفيذ أهداف الاتفاقية وفق أعلى المعايير.