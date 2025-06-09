"الموارد البشرية" و"الوقاية والسلامة" في الشارقة تنفذان مشروع "برامج استمرارية الأعمال"

الشارقة في 9 يونيو / وام / بدأت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة، تنفيذ مشروع "برامج استمرارية الأعمال" الهادف إلى تعزيز جاهزية واستدامة مؤسسات حكومة الشارقة في مواجهة الأزمات والطوارئ، وذلك بمشاركة ممثلين من مختلف الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالإمارة.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة استراتيجية تمتد حتى عام 2027، بهدف بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة وتفعيل خطط استمرارية الأعمال، بما يسهم في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية وتعزيز مرونة المؤسسات الحكومية.

ويركز المشروع، الذي ينفذ من خلال برامج تدريبية متتالية خلال الفترة من مايو حتى يوليو 2025، على تطوير القدرات المؤسسية في مجال إدارة الأزمات واستعادة الأنشطة الحيوية بسرعة وكفاءة، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية الاستعداد المؤسسي وتعزيز القدرة على التعامل مع التحديات المفاجئة.

ويشمل المشروع ثلاث مراحل تطويرية متكاملة تبدأ بمرحلة التهيئة والتوعية التي تتناول المفاهيم الأساسية لإدارة استمرارية الأعمال وأثرها على استدامة الخدمات، تليها مرحلة الممارسة والتقييم التي تتضمن تنفيذ محاكاة تطبيقية وتدقيقات داخلية لقياس الجاهزية ومعالجة الفجوات، وتختتم المرحلة الثالثة بالتمكين والاعتماد، حيث يُعدّ المشاركون ليكونوا ممارسين معتمدين وسفراء استمرارية الأعمال ضمن جهاتهم.

وتغطي البرامج التدريبية مجموعة من المحاور الرئيسة، منها إدارة استمرارية الأعمال، وإدارة العمليات خلال الأزمات، وإدارة الطوارئ والكوارث، وأسس المراجعة والتدقيق الداخلي.

ويحصل المشاركون، بعد استيفاء متطلبات البرنامج، على رخص مهنية رسمية تخولهم لمزاولة مهام استمرارية الأعمال، تصدرها جهة معتمدة تتبع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك بالتنسيق مع لجنة استمرارية الأعمال في إمارة الشارقة واللجان الفرعية في الجهات الحكومية، بما يعزز من موثوقية البرنامج ويمنح الخريجين اعتماداً مهنياً يسهم في ترسيخ ثقافة الاستعداد المؤسسي والاستجابة الفاعلة في حالات الطوارئ.