"الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء" تبحث التعاون مع جامعة ليفربول

الشارقة في 9 يونيو/ وام / بحثت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك مع وفد من جامعة ليفربول البريطانية، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطب، والهندسة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا التعليم، والعلوم الاجتماعية، إلى جانب طرح مبادرات للتبادل الأكاديمي والمشاريع البحثية المشتركة التي تعالج تحديات علمية ومجتمعية مشتركة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد جامعة ليفربول إلى الأكاديمية في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتزامناً مع تأسيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي الذي يهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في الإمارة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور حميد مجول النعيمي، مستشار رئيس جامعة الشارقة ومدير الأكاديمية وعضو اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس، إلى جانب أعضاء اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس، وسعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص ورئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، والدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار شؤون التعليم العالي في الهيئة، حيث جرى بحث آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي بين مؤسسات التعليم العالي في الإمارة وجامعة ليفربول.

وترأس وفد جامعة ليفربول الدكتور بول لون، عميد كلية العلوم البيطرية، وضم الوفد عدداً من الأكاديميين المتخصصين.

واطلع الوفد على أحدث التقنيات والنماذج المتقدمة في مجالات الفضاء والفلك، وزار قبة الشارقة الفلكية التي قدمت تجربة تعليمية مبتكرة للوفد الزائر.