مركز الاستشارات المهنية برأس الخيمة يعزز جاهزية الأفراد لدخول سوق العمل

رأس الخيمة في 9 يونيو/وام/ أطلقت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة تحت مظلة خدماتها المجتمعية "مركز الاستشارات المهنية" والذي يعنى بإرشاد الشباب والباحثين عن فرص النجاح.

ويزود المركز الباحثين عن عمل بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مهنية صائبة تعزز استقرارهم الشخصي وتزيد من إنتاجيتهم المجتمعية في خطوة تعكس التزام الجمعية بدعم مسيرة التنمية المجتمعية، ضمن رؤية تنموية متكاملة هدفها تمكين الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لدولة الإمارات.

يقدم المركز خدماته عبر منهجية مرنة تتنوع بين الجلسات الحضورية واللقاءات الافتراضية ومنصة رقمية تتيح للأفراد الحصول على طلب استشاراتهم في بيئة آمنة وسرية مما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمة ويجعلها متاحة لجميع أفراد المجتمع على اختلاف ظروفهم الجغرافية والمهنية.

يستهدف المركز مختلف الفئات العمرية والمهنية، بدءاً من طلبة المدارس الثانوية الذين يقفون على أعتاب الحياة الجامعية، مرورا بخريجي الجامعات الباحثين عن فرص واعدة، وصولاً إلى الموظفين في بدايات مسيرتهم المهنية.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية أهمية الاستثمار في التوجيه المبكر، باعتباره أحد العوامل لتعزيز جودة المخرجات التعليمية والتطوير المهني والارتقاء بفعالية الموارد البشرية الوطنية وتقديم الدعم لأفراد المجتمع لاكتشاف نقاط قوتهم، وفهم متطلبات سوق العمل، ومواءمة طموحاتهم مع الواقع المهني، فضلا عن تزويدهم بخطط مهنية دقيقة تعزز من فرص النجاح.

وأشار إلي أن المركز يولي اهتماما خاصا بالمهارات الشخصية والمهنية التي أصبحت اليوم أحد مفاتيح التوظيف مثل مهارات الذكاء الاصطناعي إدارة الوقت والعمل الجماعي والابتكار المؤسسي وهي مهارات تتكامل مع المؤهلات الأكاديمية لتشكل صورة الموظف المثالي في مختلف القطاعات.

من جهته قال خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية إن إطلاق المركز يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل ما يشهده سوق العمل الإماراتي من تحولات متسارعة تتطلب مهارات جديدة وتخصصات نوعية تتماشى مع المتطلبات الجديدة ومواكبة مهارات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات التنوع الاقتصادي.