الدار للتعليم : افتتاح أول حرم إقليمي لمدرسة "كينجز كوليدج – ويمبلدون" بجزيرة فاهد في 2028

أبوظبي في 9 يونيو/وام/ أعلنت مجموعة الدار اليوم عن توقيع شراكة حصرية بين "الدار للتعليم" ومدرسة "كينجز كوليدج – ويمبلدون" البريطانية، لإنشاء أول حرم إقليمي لها في جزيرة فاهد بإمارة أبوظبي.

ومن المقرر افتتاح المدرسة - التي تغطي المراحل التعليمية ابتداءً من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر في أبوظبي، في شهر سبتمبر 2028- وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من دائرة التعليم والمعرفة والجهات التنظيمية المعنية.

وتُسهم هذه الإضافة النوعية في تعزيز المنظومة التعليمية العالمية التي تتميز بها الإمارة، من خلال توفير مسار أكاديمي متميز يؤهل الطلبة للالتحاق بأرقى الجامعات على مستوى العالم.

يتميز الحرم الجديد لمدرسة "كينجز كوليدج – ويمبلدون" بأبوظبي بموقع استراتيجي ضمن المخطط الرئيسي لجزيرة فاهد ويمتد على مساحة واسعة تبلغ 50,000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 2,220 طالباً.

وتوفر المدرسة بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين أحدث الموارد الأكاديمية، ومرافق رياضية متطورة، مع التركيز بصفة خاصة على تعزيز مستوى رفاه الطلاب، وبما يتماشى مع رؤية مشروع جزيرة فاهد لتقديم أسلوب حياة متوازن ضمن بيئة طبيعية نابضة بالحيوية.

يمثّل إطلاق مدرسة "كينجز كوليدج – ويمبلدون" في جزيرة فاهد المرحلة الأولى من الاستراتيجية التعليمية الشاملة التي وضعتها "الدار" للجزيرة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على عروض التعليم النوعي على أن تشمل المراحل المقبلة افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة ضمن المخطط الرئيسي لجزيرة فاهد.

وتعمل "الدار للتعليم" على توسيع طاقتها الاستيعابية عبر شبكة مدارسها المنتشرة في جزيرة ياس، ومدينة خليفة، وجزيرة السعديات، لتوفّر أكثر من 4,000 مقعد دراسي جديد بحلول العام الدراسي 2028-2029، بما يضمن توفير فرص تعليمية متنوعة، وسهلة الوصول، وعالية الجودة في جميع أنحاء أبوظبي.

وبهذه المناسبة، أكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، أن تأسيس أول مدرسة لـ ’كينجز كوليدج - ويمبلدون’ في أبوظبي والمنطقة خطوة مهمة تعكس التوسّع المتسارع لمحفظة الدار التعليمية وتجسّد الالتزام المستمر بإحراز أعلى درجات التميّز الأكاديمي، وبفضل إرث كينجز العريق في التميّز الأكاديمي، وسجلها الحافل في تأهيل الطلاب للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية، ستعزز هذه المدرسة الجديدة في قلب جزيرة فاهد مكانة أبوظبي باعتبارها وجهةً رائدةً للتعليم الدولي ومركزاً عالمياً لتنمية المواهب.

من جانبها، قالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لدى "الدار للتعليم"، إن مدرسة كينجز كوليدج ويمبلدون تشتهر عالمياً بقدرتها على تنمية مهارات طلابها الأكاديمية والشخصية، من خلال بيئة تعليمية محفزة تركز على بناء الثقة وتعزيز مهارات التفكير النقدي، بما يضعهم على طريق النجاح والتفوّق، مؤكدة ثقتهم بأن المدرسة ستضيف بنهجها التعليمي المتكامل، والذي يرتكز على قيم راسخة ومناهج دراسية غنية واهتمام ورعاية استثنائية بالطلاب، بعداً جديداً ضمن عروض الدار للتعليم.

بدوره، قال كارل غروس، مدير المدارس الدولية لدى “كينجز كوليدج – ويمبلدون” إن هذه الشراكة تمثل فرصة مميزة وملهمة لطلاب أبوظبي لخوض تجربة التعليم الملهمة التي تقدمها مدارس "كينجز"، وتجهيزهم جيداً بالمهارات والأدوات اللازمة للازدهار والنجاح في حياتهم بعد التخرّج، لافتا إلى تأسيس الحرم الجديد لمدرسة ’كينجز كوليدج – ويمبلدون’ في جزيرة فاهد الذي يعد يُعد خطوة مهمة في مسيرتهم نحو بناء شبكة دولية من المدارس المتميزة التي تقدّم تعليماً شاملاً يغذي القلب والعقل والروح.