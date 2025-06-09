شباب الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة

دبي في 9 يونيو/وام/ تأهل فريق شباب الأهلي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة السلة، التي تستضيفها دبي حالياً، وذلك رغم خسارته أمام فريق أوتسونوميا بريكس الياباني بنتيجة 99-105، في الجولة الثانية والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية التي أقيمت على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي.

جاء تأهل شباب الأهلي بفضل تفوقه في فارق النقاط المسجلة بعدما تساوت فرق المجموعة الثلاثة في عدد النقاط (3 نقاط لكل فريق)، إثر فوز كل منها في مباراة واحدة وخسارة أخرى.

واعتلى شباب الأهلي صدارة المجموعة بفارق +8 نقاط، يليه فريق "ميرالكو بولتس" الفلبيني بفارق -3 نقاط، ثم فريق " أوتسونوميا بريكس" الياباني بفارق -5 نقاط.

وعقب انتهاء منافسات الجولة الثانية في المجموعات الثلاث، سيجري المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا قرعة لتحديد ترتيب الفرق التسعة المشاركة، لاختيار الفرق الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي، والتي تضم أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثاني على أن تقام مباريات الأدوار الإقصائية على صالة "كوكا أرينا" في دبي.