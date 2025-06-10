استشهاد 16.382 طالبا فلسطينيا منذ بداية العدوان على غزة والضفة

غزة في 10 يونيو/ وام/ قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن 16.382 طالبا فلسطينيا استُشهدوا، و23.532 أصيبوا بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم “الثلاثاء”، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 16.245، وأصيب 25.959، فيما استُشهد في الضفة 137 طالبا، وأصيب 897 آخرون، إضافة إلى اعتقال 749 طالبا.

وأشارت إلى أن 917 معلما وإداريا استُشهدوا، وأصيب 4347 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 196 في الضفة.

ولفتت الوزارة إلى أن 443 مدرسة حكومية وجامعة ومبانى تابعة لها، و91 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، فيما تعرض 60 مبنى تابعا للجامعات للتدمير بشكل كامل، و20 مؤسسة تعليمية تعرضت لأضرار بالغة، كما تعرضت 152 مدرسة و8 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.