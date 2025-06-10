ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الشارقة في 10 يونيو/ وام/ ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر الحكومية، وتنفيذ الخطط والسياسات العامة لإمارة الشارقة، مما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمعات مختلف القطاعات.

واطلع المجلس على تقرير الخدمات التي تقدمها متاحف الشارقة للزوار والمتوزعة على مستوى مدن ومناطق الإمارة، وآلية عملها في توصيل وتوثيق المعلومات التاريخية والثقافية والتراثية والفنية والإسلامية، إضافة إلى توفير تجربة علمية ترفيهية تستهدف مختلف الأعمار من الأطفال والكبار.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لحساب الأمانات الوقفية لعام 2024م، الذي يسلط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات المنفذة والتي حققت نمواً في الأصول والإيرادات وتبرعات المشاريع الوقفية المختلفة، بالإضافة إلى إنجاز عدد من المشاريع الوقفية التي عززت مكانة الوقف كأداة تنموية مستدامة.

وتعرف المجلس على أبرز الأرقام والإحصائيات التي تناولها التقرير من حيث بيان الدخل لحساب الأمانات الوقفية، وبيان الدخل للوصايا والحجج الوقفية، والمشاريع الوقفية المنجرة خلال عام 2024م، إضافة إلى الأصول الوقفية، والجهات المستفيدة من تنفيذ الوقف داخل وخارج الدولة، والاستثمار الوقفي.