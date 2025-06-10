ملتقى "بالوطني الاتحادي" يناقش مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد

أبوظبي في 10 يونيو /وام/ نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج "إثراء"، الملتقى التمهيدي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد "البيانات المالية الموحدة"، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، الذي سيناقشه المجلس في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، المقرر عقدها يوم غد الأربعاء.

وقدّم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات بالأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضًا تعريفيًا حول مشروع القانون، تناول أطر إعداد البيانات المالية الموحدة للاتحاد، إلى جانب بيان تنفيذ الميزانية العامة، وتحليل المركز المالي للحكومة الاتحادية عن السنة المالية المعنية، وتحليل كفاءة الإنفاق الحكومي في ضوء الأداء المالي والتقييم الدولي.