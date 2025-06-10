"إينوك" وموانئ دبي العالمية تتعاونان لتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ

دبي في 10 يونيو/وام/ وقّعت مجموعة إينوك، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بهدف تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ والحرائق في البنية التحتية الحيوية للطاقة والخدمات اللوجستية في دبي، من خلال التدريب المشترك وتخطيط الجاهزية والاستجابة المنسقة للطوارئ.

جرى توقيع المذكرة في المقر الرئيسي للمجموعة بحضور سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة وسعادة عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سيف حميد الفلاسي أن مذكرة التفاهم خطوة نوعية على طريق تعزيز التزام إينوك بأعلى معايير السلامة، وضمان الجاهزية الكاملة لمواجهة الطوارئ، مشيراً إلى أن التعاون مع "دي بي ورلد" يعكس التزام الطرفين بتعزيز السلامة التشغيلية والمرونة عبر مختلف مجالات العمل.

من جانبه، ذكر عبد الله بن دميثان أن السلامة تمثل جوهر القيم التي ترتكز عليها عمليات "دي بي ورلد"، مشيراً إلى أن المذكرة تؤكد التزام الجانبين بتوفير بيئة آمنة للموظفين والأصول والعمليات، وتعزيز قدرة الاستجابة لحالات الطوارئ، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة الإقليمية.

تنص المذكرة على إجراء تمرين سنوي مشترك لرفع جاهزية فرق الطوارئ، وتسريع الاستجابة للحوادث، وتحديث الخطط والإجراءات المعتمدة بشكل دوري، إلى جانب وضع بروتوكولات تنسيق مع الجهات الخارجية لضمان استجابة فعالة ومتكاملة.