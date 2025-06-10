علي النعيمي يستقبل سكرتير وزارة الخارجية الهندية

أبوظبي في 10 يونيو /وام/ استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي، اليوم، سعادة فيكران ميسري، سكرتير وزارة الخارجية في جمهورية الهند.

حضر اللقاء سعادة كل من أحمد خوري، وسارة فلكناز، والدكتورة سدرة المنصوري، وفاطمة المهيري، ومحمد الكشف، والدكتورة نضال الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الهندي، بما يواكب مستوى الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، ويسهم في تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور النعيمي، على متانة العلاقات الإماراتية الهندية التي تستند إلى إرث تاريخي وثقافي عريق، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجًا عالميًا في التسامح والتعايش السلمي، وتؤمن بأن السلام خيار إستراتيجي، وتعده من أبرز قيمها في بناء علاقاتها الدولية.

من جانبه، أعرب سعادة فيكران ميسري، عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على المستويات كافة، مؤكدًا استمرار الجهود المشتركة لتعزيز آفاق التعاون البرلماني، ودعم الشراكة الثنائية في المجالات المختلفة.

ونوّه إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والهند تشهد نموًا متسارعًا، لافتًا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات التجارية والاستثمارية، وقد فتحت آفاقًا جديدة للتعاون على المستوى العالمي.