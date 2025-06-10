اتفاقية بين "مورو" و"أوبن تكست" لتسريع التحول الرقمي

دبي في 10 يونيو /وام/ أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "أوبن تكست"، العالمية لحلول إدارة المعلومات.

وتتيح هذه الاتفاقية لـ"مورو" إعادة بيع مجموعة "أوبن تكست" من الحلول والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل دولة الإمارات، بما يواكب مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031 ".

ومن خلال هذه الشراكة، ستوفّر "مورو" للجهات الحكومية والشركات الخاصة باقة واسعة من حلول شركة "أوبن تكست"، والتي تشمل: خدمات المحتوى، وتجربة المستخدم الرقمية، والأمن السيبراني، والتحليلات المتقدمة.

ومن شأن هذه الحلول تمكين المؤسسات من تحديث بنيتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات، والاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي المتسارع.

وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مورو": هذه الخطوة من شأنها تعزيز قدراتنا وتقديم قيمة مضافة لعملائنا، وتساهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق خدماتنا ودعم تطوير البنية التحتية الذكية في الدولة. كما أنها تعزز من مستويات الكفاءة والأمن والاستدامة.

ومع التوقّعات بأن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030 وفقًا لتقريرPwC، وتضع هذه الشراكة كلًا من "مورو" و"أوبن تكست" في طليعة مشهد الابتكار، بما يمكّنهما من تقديم خدمات ذكية وآمنة وقابلة للتوسّع للمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال على حد سواء.

من جانبه، قال "هارالد آدامز"، نائب الرئيس للمبيعات في الأسواق الناشئة لدى شركة "أوبن تكست": تعكس هذه الشراكة مع "مورو" رؤيتنا المشتركة في تمكين المؤسسات داخل دولة الإمارات من تسريع التحول الرقمي عبر تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونعمل معًا لدعم جهود الدولة نحو رقمنة العمليات، وتقديم حلول ذكية وآمنة تواكب تطلعات المستقبل.

