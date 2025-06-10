الأمانة العامة لـ " الوطني " تشارك في اجتماع مركز الابتكار البرلماني بلاهاي

لاهاي في 10 يونيو /وام/ شارك سعادة الدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الاجتماع السنوي لمركز الابتكار البرلماني حول علوم البيانات، الذي عقد تحت عنوان "نحو نضج الذكاء الاصطناعي"ونظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس الشيوخ الهولندي، ومجلس النواب البرازيلي، في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.

شهد الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو عدد من برلمانات العالم، مناقشات حول استراتيجيات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في البيئات التشريعية، وأطر حوكمة البيانات، وتعزيز شراكات التوريد المسؤول بما يضمن الاستخدام الأخلاقي والمستدام للتقنيات الحديثة في العمل البرلماني.

تخلل الاجتماع عدد من ورش العمل التفاعلية ركزت على آليات تطوير العمل في المؤسسات البرلمانية للوصول إلى مراحل النضج التقني المتقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

واستعرض سعادة الدكتور سيف المهيري خلال مداخلة له تجربة الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية، والاستفادة منها في تعزيز الكفاءة المؤسسية ودعم الأداء البرلماني التشريعي والرقابي، وتعزيز الشراكات المؤسسية مع البرلمانات والاتحادات والهيئات الدولية لتعزيز التواصل والاستفادة من الممارسات المبتكرة في تطوير العمل التشريعي.

وسلّط الضوء على المبادرات الرقمية التي يتبنّاها المجلس، ودوره الرائد في تبنّي استراتيجية الابتكار الرقمي المستدام في العمل البرلماني.