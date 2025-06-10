"سعادة" وMTN بالشراكة مع عدد من الجهات ينفذون المرحلة الثانية من المبادرة لتعزز التنمية المجتمعية

دبي في 10 يونيو / وام / تواصل مدينة المعلومات، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، دعم مبادرة “سعادة” المتكاملة، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المجتمعية عبر مجالات التعليم والصحة والوقاية، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، أبرزها شرطة دبي وشركة MTN.

وأكد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مدينة المعلومات، أن المبادرة تعكس التزام المدينة بدعم جودة الحياة في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة، التي تم تنفيذها بالشراكة مع MTN، حققت نتائج إيجابية وشراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح أن المبادرة ركزت على التعليم التقني والصحة والأمن، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار في الإمارات، مؤكداً أن الشراكة مع مؤسسات مثل دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والدفاع المدني، وشرطة دبي، تمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى مساهمة شرطة دبي الفاعلة من خلال تنظيم زيارات توعوية إلى عدد من المدارس في الإمارة، بهدف رفع وعي الطلبة بقوانين المرور والسلامة، وتقديم إرشادات أمنية لحمايتهم من المخاطر، إضافة إلى توزيع حقائب مدرسية وهدايا بمشاركة ممثلي الشرطة.

من جانبها، شددت مدينة المعلومات وشركاؤها الاستراتيجيون، ومنهم شركة MTN في قطاع التكنولوجيا، وشركة أرضي للتطوير العقاري Ardee Developments، على أهمية دمج المسؤولية المجتمعية ضمن خطط التطوير العقاري، لتعزيز مفهوم المجتمعات المستدامة.

وقال فيشال ميهتا، الرئيس التنفيذي لشركة أرضي للتطوير العقاري، إن قطاع الإعمار في الإمارات يواصل ريادته في التطوير المستقبلي، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة في جزيرة المرجان برأس الخيمة، تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا والاستدامة، بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عقارية متميزة