قائد عام شرطة أبوظبي :منظومة عمل مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة يعزز جاهزية الإمارة

أبوظبي في 10 يونيو / وام / أشاد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي بجهود مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة ودوره الريادي في حماية البيئة والمجتمع من مخاطر المواد الخطرة وجعل أبوظبي بيئة آمنة ومستدامة، بما يعكس رؤية إمارة أبوظبي معربًا عن تقديره الشديد لحرص المركز واهتمامه بتكامل الجهود مع الجهات المحلية والاتحادية، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات البحثية والعلمية، مؤكدا أن هذا النهج يعزز من جاهزية الإمارة للوقاية من المخاطر، ويجسد مفهوم الأمن والسلامة الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال زيارته للمركزحيث اطلع على منظومة عمله وجهوده الكبيرة في التعامل مع المواد الخطرة بكفاءة، وضمان أعلى معايير السلامة المجتمعية والبيئية.

واستمع معاليه خلال جولة ميدانية برفقة سعادة خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وعدد من الكوادر المتخصصة لشرح حول المهام المحورية التي يقوم بها المركز لمراقبة دورة حياة المواد الخطرة في جميع مراحلها، بدءاً من الاستيراد والتصدير، مروراً بالنقل والتخزين، وانتهاءً بالمعالجة النهائية.

واطّلع على دور المركز في إيجاد بيئة آمنة للاستثمار بإمارة أبوظبي، عبر بنية تحتية متطورة، وتشريعات واضحة، ومعايير سلامة دقيقة، تضمن استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، وترسّخ ثقة المجتمع بمنظومة رقابية آمنة ومستدامة.

وأعرب معالي قائد عام شرطة أبوظبي في ختام زيارته عن تقديره لما لمسه من احترافية عالية لكوادر المركز المتخصصة لافتًا إلى أن الأدوار الاستراتيجية التي يقوم بها المركز تسهم بشكل مباشر في تعزيز أمن وسلامة الإمارة والحفاظ على مواردها، بما يتوافق مع الأجندة الوطنية ورؤية إمارة أبوظبي 2030.