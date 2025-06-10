"نادي دبي للشطرنج" يشارك في البطولة العربية بالمغرب الشهر المقبل

دبي في 10 يونيو/وام/يشارك نادي دبي للشطرنج والثقافة في بطولة العرب الفردية للشطرنج لفئات الناشئين والشباب والفتيات المقرر إقامتها في المملكة المغربية في الفترة من 20 إلى 30 يوليو المقبل.

وأكد نجيب محمد صالح، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن المشاركة تأتي في إطار خطة تطوير واضحة لبعض العناصر الذين سبق لهم تحقيق ألقاب دولية من أجل رفع تصنيفهم الدولي من خلال المشاركات الخارجية النوعية مشيرا إلى أن النادي سيخوض البطولة بهدف المنافسة في الفئات التي يتميز فيها لاعبوه.