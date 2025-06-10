“برنامج عجمان للتميز الحكومي” يعزز ثقافة الابتكار في بيئة العمل

عجمان في 10 يونيو/وام/ نظم “برنامج عجمان للتميز الحكومي” اليوم ورشة تعريفية حول "دليل إطار الابتكار الحكومي"، وذلك بمشاركة موظفين من مختلف الجهات الحكومية في إمارة عجمان في إطار دوره لتعزيز ثقافة الابتكار وترسيخها في بيئة العمل الحكومي.

استهدفت الورشة تعريف المشاركين بمحتوى الدليل الذي أطلقه البرنامج مؤخراً ويمثل مرجعاً عملياً يساعد الجهات الحكومية، على تبني وتطبيق مفاهيم الابتكار وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق التميز في الأداء المؤسسي.

يتناول الدليل خمسة محاور رئيسية، تشمل فهم بيئة الابتكار داخل الجهة الحكومية، وصياغة رؤية استراتيجية داعمة للابتكار، وتمكين الموارد والقدرات المؤسسية، وتطبيق آليات فعالة لإدارة وتقييم الأفكار، إضافة إلى قياس أداء الابتكار، لضمان التحسين المستمر والاستدامة.

يتضمن الدليل مجموعة من المنهجيات والأدوات العملية، إلى جانب أمثلة تطبيقية، يمكن الاستفادة منها في تصميم وتنفيذ مبادرات ابتكارية ضمن بيئة العمل المؤسسي، بما يعزز من جودة الخدمات الحكومية ويرتقي بمستوى الأداء العام.