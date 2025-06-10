بلدية دبي تنظم "منتدى سلامة الأغذية" بدورته الـ3

دبي في 10 يونيو/وام/ نظمت بلدية دبي الدورة الثالثة من منتدى دبي لسلامة الأغذية بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يُعقد هذا العام تحت شعار "سلامة الأغذية: العلم وأسس اتخاذ القرارات" بحضور ممثلين عن وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" إلى جانب نخبة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية.

استعرض المنتدى محاور استراتيجية حول أهمية العلم كأساس لصياغة السياسات واتخاذ القرارات في مجال سلامة الغذاء وناقش سُبل فهم وتحليل المخاطر الغذائية والجهود الحكومية والمجتمعية لضمان سلامة الأغذية من المزرعة إلى المائدة وتطوير منظومات رقابية قائمة على الملاحظة والأدلة والابتكار بما يعزز من فاعلية سلاسل الإمداد الغذائي.

وأكد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي أن المنتدى يجسد التزام البلدية الراسخ بتعزيز منظومة السلامة الغذائية في الإمارة.. مشيرا إلى أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية دبي في أن تكون مدينة مستقبلية رائدة في بناء منظومة غذائية مستدامة ومتكاملة والحفاظ على مرونة سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية بفضل موقعها مركزا تجاريا واقتصاديا يربط بين مختلف أنحاء العالم.

وقال إن بلدية دبي تعمل على ترسيخ أسس منظومة غذائية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية لتوفر أعلى مستويات جودة الحياة لسكان دبي تقوم على الابتكار والبحث العلمي والممارسات الرائدة والشراكات الفاعلة القائمة على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بما يضمن صحة ورفاهية المجتمع واستدامة الغذاء.

من جهته قال سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة خلال مشاركته في المنتدى إن انعقاد منتدى دبي الثالث لسلامة الأغذية 2025 يأتي في وقت تتعاظم فيه التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي عالميا واصفا المنتدى بأنه منصة استراتيجية لتبادل الخبرات والمعارف العلمية بين المعنيين على المستويين المحلي والدولي وأضاف أن احتفاءنا باليوم العالمي لسلامة الغذاء تحت شعار "سلامة الغذاء : العلم وأسس اتخاذ القرارات" يعكس التزام دولة الإمارات برؤية قائمة على العلم والتخطيط السليم لتعزيز جودة الحياة وصحة المجتمعات ويؤكد دورها الريادي في دعم منظومات السلامة الغذائية على أسس علمية وتشريعية متكاملة.

وأكد أن دولة الإمارات تعتبر سلامة الغذاء أولوية قصوى ضمن رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي تشكل سلامة الغذاء فيها أحد الأعمدة الرئيسية وتعمل الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية وجميع الشركاء من الجهات الرقابية والأكاديمية والقطاع الخاص على تطوير منظومة رقابية متكاملة تعتمد على التحول الرقمي وتعزيز قدرات التفتيش وتقييم المخاطر وإطلاق مبادرات نوعية مثل البوابة الذكية الاتحادية "زاد" ونظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي ما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وضمان تداول غذاء آمن للمستهلك.

وقال سعادته : " نشهد اليوم تطورا تشريعيا ورقابيا يعزز من مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا لتطبيق أفضل الممارسات في سلامة الغذاء ونعمل بالتعاون مع "الفاو" على تطوير مؤشرات استراتيجية لقياس أداء أنظمة الرقابة الغذائية بما يواكب أحدث الدراسات والتقنيات العالمية وكل هذه الجهود تترجم التزامنا بحماية صحة الإنسان وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويضمن استدامة مواردنا للأجيال القادمة".

من جانبه قال الدكتور أحمد مختار قائد البرنامج الإقليمي "المكلف" كبير الاقتصاديين - مكتب منظمة الفاو الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أن"الفاو" تثمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في بناء منظومات وطنية متكاملة لسلامة الغذاء ترتكز على النهج العلمي وتستند إلى الشفافية والحوكمة بما يعزز الصحة العامة ويدعم التجارة الآمنة ، مشددا على أن الغذاء لا يعد غذاء ما لم يكن آمنا للجميع.

وقال إن "الفاو" تقدر أن الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية تصيب نحو 600 مليون شخص سنوياً مع خسائر اقتصادية تتجاوز 110 مليارات دولار في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وفي اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي ينظم هذا العام تحت شعار "سلامة الأغذية: العلم وأُسس اتخاذ القرارات" تؤكد الفاو أن العلم يشكل الأساس الذي تبنى عليه القرارات السليمة في مجال سلامة الأغذية من خلال تقييم المخاطر ووضع السياسات والمعايير التي تضمن حماية صحة المستهلكين وتعزيز الثقة في الغذاء.

و في سياق متصل أعلنت بلدية دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة التاسعة عشرة من "مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية" المزمع عقده من 17 إلى 19 نوفمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالم ويعد أكبر منصة إقليمية دولية رائدة تجمع أبرز الخبراء والمختصين في قطاع سلامة الغذاء من مختلف أنحاء العالم ويهدف إلى تبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في القطاع الغذائي ومناقشة مفاهيم سلامة الغذاء على المستوى العالمي.

تنظم المؤتمر بلدية دبي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" والجمعية الدولية لحماية الأغذية "IAFP" والرابطة الوطنية للصحة البيئية "NEHA".

