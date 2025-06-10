شرطة دبي و"الموانئ والجمارك" توقعان مذكرة تفاهم  

دبي في 10 يونيو/وام/ وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتعزيز مستوى الأمن والسلامة في الإمارة.

وقع المذكرة سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، و سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

تنص المذكرة على وضع إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التعاون في مجالات تبادل البيانات والمعرفة لتعزيز الأداء الأمني والجمركي، إلى جانب التدريب والتأهيل لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية، وإطلاق مبادرات مجتمعية وحملات توعوية، والمشاركة في تنفيذ مشاريع مستقبلية.