مدينة دبي للإعلام ومجمّع العلوم يسلّطان الضوء على الابتكار في “ڤيڤا تك” باريس

دبي في 10 يونيو/وام/ تشارك مدينة دبي للإعلام ومجمّع دبي للعلوم، التابعان لمجموعة تيكوم، في فعاليات معرض "ڤيڤا تك" 2025 في باريس، أكبر معرض في أوروبا للشركات الناشئة والتكنولوجيا، الذي ينطلق غدا ويستمر حتى 14 يونيو الجاري، بهدف استعراض دور دبي المتنامي في دعم الاقتصاد القائم على الابتكار وتعزيز مكانتها وجهة عالمية لريادة الأعمال.

يركّز المعرض هذا العام على مجالات تشمل الاستدامة والمناخ، وقطاع التنقل، والرعاية الصحية، والصناعات الإبداعية والألعاب الإلكترونية.

يشارك في الحدث جناح دبي بقيادة دائرة الاقتصاد والسياحة، وضمن الجهات حاضنة الأعمال" in5 "التابعة لمجموعة تيكوم والتي تسلّط الضوء على حلولها المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وبرنامج دبي للبحث والتطوير، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي.

وقدّمت حاضنة in5 منذ تأسيسها عام 2013 الدعم لأكثر من 1000 شركة ناشئة، نجحت في جذب تمويلات تجاوزت 7.8 مليار درهم، وتعمل ضمن قطاعات التكنولوجيا، والإعلام، والتصميم، والعلوم.

وتعرض in5 في المعرض عدداً من شركاتها المبتكرة مثل "كوراليتيكس" المتخصصة في الإعلانات العقارية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، و"سابي" التي تقدّم حلول التجارة الإلكترونية، وشركة "Aire" المتخصصة في استخدام البيانات الضخمة لإعداد دراسات الجدوى العقارية.