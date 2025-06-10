سلطان القاسمي يصدر مراسيم أميرية بشأن ترقية الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالشارقة

الشارقة في 10 يونيو /وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عددا من المراسيم الأميرية بشأن ترقية الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بإمارة الشارقة، وتشمل القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وهيئة الشارقة للدفاع المدني.

شملت الترقيات 27 من كبار الضباط من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، و6 من كبار الضباط من منتسبي أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، و8 من كبار الضباط من منتسبي هيئة الشارقة للدفاع المدني.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة أصدر قادة الهيئات النظامية بإمارة الشارقة قرارات تقضي بترقية عدد 745 من الضباط، وصف الضباط، والأفراد، بواقع 553 من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، و25 من العاملين في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، و167 من منتسبي هيئة الشارقة للدفاع المدني.