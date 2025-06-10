انتهاء مهام "يونامي" في العراق بنهاية 2025

بغداد في 10 يونيو/وام/ أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" انتهاء مهامها في العراق بنهاية العام الجاري، بناء على طلب من الحكومة العراقية.

وقال سمير غطاس المتحدث باسم البعثة الأممية في تصريح له إنه بنهاية هذا العام ستنتهي أعمالنا في العراق، ولا توجد أية مباحثات لتجديد المدة، حيث تم اتخاذ القرار النهائي" وأضاف أن “المؤسسات التنموية الأممية والبالغ عددها 23 مؤسسة ستبقى وستواصل أعمالها في العراق”.

كان العراق قد أعلن في 27 مايو الماضي تسلم مبنى "يونامي" في مدينة الموصل وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة، مؤكدا استمرار عملية تسلم المباني الأخرى التي تستخدمها البعثة.

كانت الحكومة العراقية قد طلبت في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل من العام الماضي انتهاء مهمة "يونامي" في العراق بنهاية عام 2025 والتي كانت قد تأسست سنة 2003 بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500 وفي عام 2007 توسع نطاق أعمال البعثة بموجب القرار الدولي رقم 1770.

