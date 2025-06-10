خالد بن أحمد القاسمي: "رؤية حاكم الشارقة جعلت من الوثيقة مرجعًا لتعزيز الوعي ومنهجًا لصناعة المستقبل "

الشارقة في 10 يونيو/وام/ أكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس دار الوثائق في إمارة الشارقة أن احتفال الإمارة بالأسبوع العالمي للأرشيف الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري يشكل فرصة لتسليط الضوء على الرؤية الاستثنائية والجهود المتواصلة التي يتبناها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في صون الوثائق وحفظ التاريخ بما يعكس عمق الهوية وثراء الموروث الثقافي مشيرا إلى أن سموه وجه منذ سنوات بتأسيس بنية متكاملة تُعنى بجمع الوثائق وحفظها وإتاحتها وفق أفضل المعايير العالمية إدراكًا لأهمية الوثيقة في حفظ حقوق الأفراد والمؤسسات وتوثيق مسيرة الدولة.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي في تصريحات له : " يأتي احتفالنا بالأسبوع العالمي للأرشيف هذا العام ليؤكد مجددا المكانة المحورية التي تحتلها الوثائق في بناء المجتمعات وتطورها وفي إمارة الشارقة التي عُرفت بريادتها في مختلف المجالات تولي دار الوثائق أهمية كبيرة لوضع نهج مؤسسي راسخ من خلال تأسيس بنية متكاملة تضم جهات متخصصة وكوادر وطنية مؤهلة تعمل على جمع وتنظيم الوثائق التاريخية والحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح إن دار الوثائق تواصل من خلال كوادرها المؤهلة وتقنياتها الحديثة أداء دورها المحوري في تنظيم وحفظ الوثائق الحكومية وتعزيز الثقافة المجتمعية بأهمية الوثيقة وتيسير الوصول إلى المعلومات بما يدعم صناعة القرار ويخدم الباحثين والمجتمع مؤكدا الحرص على تحقيق رؤية الدار في الحفاظ على المخزون الوثائقي المحلي والتعاون مع الجهات المحلية والدولية لترسيخ مكانة الشارقة مركزا رائدا في هذا المجال في المنطقة.

وقال :" في هذا الأسبوع العالمي للأرشيف نؤكد التزامنا بمواصلة العمل على تطوير منظومة حفظ الوثائق الحكومية والتاريخية في الإمارة وتوعية المجتمع بأهميتها وضمان استمرارية هذا الدور الحضاري الذي نفخر به والاستفادة من التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بما يواكب تطلعات المستقبل ويحافظ على إرثنا الوثائقي للأجيال القادمة".

يُعد “الأسبوع العالمي للأرشيف” مناسبة سنوية تنظمها الجمعية الدولية للأرشيفات (ICA) وتهدف إلى رفع الوعي العالمي بأهمية الوثائق والسجلات في حفظ الذاكرة الإنسانية وتعزيز الشفافية والحوكمة فضلًا عن دعم جهود المؤسسات التوثيقية في مختلف دول العالم.

وتشارك دار الوثائق في إمارة الشارقة بهذا الحدث تأكيدًا على دورها المحوري في صون الإرث التاريخي وتكريس ثقافة الوثائق بوصفها مكونا أساسيا من مكونات التنمية المجتمعية والثقافية والحضارية.