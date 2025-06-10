"طرق دبي" تنقل 7.58 مليون راكب خلال عطلة عيد الأضحى

دبي في 10 يونيو /وام/ أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة والتنقل المشترك التابعة للهيئة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بلغ 7 ملايين و577 ألف راكب بزيادة نسبتها 14% عن العام السابق.

فقد وصل عدد ركاب المترو بخطيه الأحمر والأخضر، خلال العطلة،إلى مليونين و786 ألف راكب، بينما بلغ عدد ركاب الترام 119 ألفاً و917 راكباً، وعدد ركاب الحافلات العامة مليوناً و663 ألف راكب وركاب وسائل النقل البحري 307 آلاف و684 راكباً، ومركبات الأجرة مليونين و196 ألف راكب، فيما سجلت أعداد الركاب عبر مركبات التنقّل المشترك 504 آلاف و159 راكباً.