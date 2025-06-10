"راكز" تروج لفرص الأعمال خلال مشاركتها بمعرض "بيج 5 كونستراكت مصر"

رأس الخيمة في 10 يونيو / وام / تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" في فعاليات النسخة الخامسة من معرض بيج 5 كونستراكت مصر BIG 5 Construct Egypt" 2025"، الحدث الأكبر والأكثر تأثيرا في قطاع الإنشاءات في مصر الذي يقام من 17 إلى 19 يونيو الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

وفي ظل النمو السريع الذي يشهده قطاع الإنشاءات في مصر تتطلع العديد من الشركات إلى استكشاف فرص التوسع في أسواق جديدة بالمنطقة ومن هذا المنطلق تبرز "راكز" منصة استراتيجية تدعم الشركات المصرية في دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال إجراءات تأسيس سلسة ومرافق فعّالة من حيث التكلفة وموقع قريب من مشاريع بنية تحتية رئيسية.

يعد المعرض فرصة للقاء نخبة من قادة القطاع في مختلف المجالات بما في ذلك مواد البناء والأدوات المستخدمة في التشييد والخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد والتقنيات الرقمية والطاقة الشمسية والتشطيبات الداخلية والتصميم الحضري.

وتؤكد مشاركة "راكز" التزامها المستمر بدعم التعاون الدولي وتعزيز تدفقات الاستثمار في مختلف أرجاء المنطقة.

وخلال مشاركتها في معرض "بيج 5 كونستراكت مصر" تقدم "راكز" عرضا حصريا لتأسيس الأعمال في دولة الإمارات مخصصا لزوار المعرض، ويشمل العرض الحصول على إقامة في الامارات علاوة على تسجيل سريع للشركة، إلى جانب الاستفادة من مرافق مرنة وفعالة من حيث التكلفة، تشمل مكاتب ومساحات عمل مشتركة ومستودعات وأراض قابلة للتطوير إضافة إلى خدمات دعم إداري شاملة عبر منصة رقمية موحدة فيما تتوفر خيارات لباقات متعددة السنوات تضمن استدامة الأعمال والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية انطلاقاً من رأس الخيمة.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" : " نهدف من مشاركتنا في معرض "بيج 5 كونستراكت مصر" إلى تعزيز قنوات التعاون مع الشركات الطموحة التي تتطلع إلى أن تكون جزءا من مسيرتنا التنموية ويعد نجاح مئات من رواد الأعمال المصريين في "راكز" خير دليل على التزامنا المستمر بتمكين الجيل القادم من قادة القطاع، ودعم توسعهم في سوق دولة الإمارات".

