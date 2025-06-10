العين يهزم أوكلاند سيتي ودياً ويتعاقد مع مدافع أرجنتيني استعدادا لمونديال الأندية

واشنطن في 10 يونيو/وام/ فاز فريق العين على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف دون رد، في مباراة ودية، أقيمت ضمن معسكره الإعدادي في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

سجّل هدف المباراة الوحيد المهاجم التوغولي لابا كودجو، في لقاء اتسم بالانضباط التكتيكي والجاهزية البدنية، ما يعكس الجدية التي يوليها العين لتحضيراته قبيل استحقاقه العالمي المرتقب حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة نادي يوفنتوس الإيطالي يوم 18 يونيو الجاري.

وعقب اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، حيث سلّم محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، درع النادي إلى إيفان فوكسينش، رئيس نادي أوكلاند سيتي، تأكيدًا على عمق العلاقات الرياضية بين الناديين.

وفي إطار تعزيز صفوفه، أعلن العين عن انضمام اللاعب الأرجنتيني فاكوندو زبالا رسمياً إلى صفوف الفريق بعد اجتيازه الفحوص الطبية، ليبدأ مشاركته الفعلية في تدريبات المعسكر.

يُعد زبالا من الأسماء البارزة في مركز الظهير الأيسر، ويمتاز بأدائه المتوازن بين الدفاع والهجوم، ما يجعله إضافة نوعية للتشكيلة.

تأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة تعاقدات نوعية أبرمها النادي دعماً للمشاركة العالمية، شملت 7 لاعبين جدد أبرزهم روي باتريسيو، ورامي ربيعة، وأديس ياسيتش، ومارسيل راتنيك، وحسين رحيمي، ويحيى بن خالق.

من جانبه، أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للفريق، أن الاستعدادات تسير وفق خطة واضحة تستهدف المنافسة على جميع البطولات، مشيراً إلى إمكانية إبرام صفقات إضافية بما يعزز من جاهزية الفريق.

ولاقت صفقة انتقال زبالا تفاعلاً واسعاً من جماهير ناديه السابق أوليمبيا أسونسيون، التي ودّعته بمزيج من مشاعر الفخر والحزن، في مشهد يعكس مكانة اللاعب بين جماهيره.