منتخبنا الوطني يتعادل مع قيرغيزستان في تصفيات المونديال

بيشكيك في 10 يونيو/ وام/ تعادل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع منتخب قيرغيزستان 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب بيشكيك بقيرغيزستان ضمن الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة أنهى منتخبنا الوطني هذه المرحلة من التصفيات في المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، ومنتخب قيرغيزستان في المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

وبذلك يتأهل منتخبنا إلى مباريات الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال والتي تقام في أكتوبر المقبل.

جاء هدف منتخبنا عن طريق حارب عبد الله في الدقيقة 30، وسجل لمنتخب قيرغيزستان كاي ميرك في الدقيقة 90+5.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب أوزبكستان على منتخب قطر 3-0 في أوزبكستان.

وبهذه النتيجة رفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى 21 نقطة، وبقي منتخب قطر في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، ليتأهل أيضا إلى الملحق الآسيوي رفقة منتخبنا الوطني.

ويلتقي في وقت لاحق من اليوم منتخب إيران صاحب الـ20 نقطة مع منتخب كوريا الشمالية صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط.