"فيفا" يعرض الابتكارات التحكيمية الجديدة قبيل انطلاق كأس العالم للأندية

واشنطن في 10 يونيو / وام /تعرض لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الابتكارات التحكيمية الجديدة قبيل إنطلاق كأس العالم للأندية وذلك ضمن إحاطة إعلامية "افتراضية" غدا، بمشاركة رئيس اللجنة، بييرلويجي كولينا، ومدير الابتكار في “فيفا”، يوهانس هولزمولر.

تسلط اللجنة الضوء على حزمة من الابتكارات التقنية والتحكيمية التي ستُطبق لأول مرة خلال البطولة، لتعزيز تجربة الجماهير والارتقاء بمستوى الشفافية وتطوير العمليات التنظيمية ومن بينها كاميرات مثبتة على أجساد الحكام وعرض لقطات مراجعات الحكام مباشرة داخل الملاعب و اعتماد تقنية التسلل شبه الآلية المتقدمة، واستخدام جهاز لوحي لتسهيل عمليات التبديل.

كما ستشهد البطولة تطبيق مبادرة تحكيمية جديدة، تنص على منح الفريق المنافس ركلة ركنية في حال احتفظ حارس المرمى بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ، وذلك باستخدام عدّ تنازلي مرئي يبدأ بعد 5 ثوانٍ، بدلاً من الركلة الحرة غير المباشرة المطبقة حاليًا بعد تجاوز 6 ثوانٍ.