"أدنيك" و"أبوظبي الرياضي" يطلقان أكبر نسخة من فعاليات "صيف أبوظبي الرياضي"

أبوظبي في 10 يونيو/ وام/ انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من "صيف أبوظبي الرياضي" التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 5 يونيو الجاري إلى 21 أغسطس المقبل، بتنظيم مجموعة أدنيك ومجلس أبوظبي الرياضي، في إطار دعم مبادرات "عام المجتمع" التي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي على تبنّي نمط حياة صحي، وممارسة الأنشطة البدنية في بيئة مثالية ومكيّفة خلال فصل الصيف.

وتستقبل فعاليات النسخة الرابعة والأكبر من صيف أبوظبي الرياضي الزوار والمشاركين من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة صباحاً، حيث تستقطب مختلف الفئات العمرية بالإضافة إلى طيف واسع من محبي الأنشطة والفعاليات الرياضية.

وتضم فعاليات النسخة الرابعة العديد من الأنشطة والبرامج الجديدة التي تقام للمرة الأولى، ومن أبرزها إقامة سباق "هيروكس" للياقة البدنية الداخلية بتاريخ 19 يوليو 2025، والذي يعد أكبر سباق في العالم ويستقطب محبي اللياقة البدنية ورواد الصالات الرياضية في منافسات قوية تجمع بين القوة والتحمل.

كما ستتم إقامة منطقة جديدة مخصصة لأندية رياضات المبارزة، رفع الاثقال، الرماية بالقوس والسهم، الجودو، الموتاي، الملاكمة، ومنطقتي النادي الرياضي وكروس فيت للياقة، وصولاً لتنظيم المعسكرات الصيفية للمدارس، إضافة إلى ما يزيد على 50 فعالية مجتمعية رياضية تستهدف جميع الفئات العمرية.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي:" تُعد النسخة الرابعة من صيف أبوظبي الرياضي فرصة مهمة تتيح لأفراد المجتمع بمختلف الأعمار ممارسة الرياضة خلال فصل الصيف، في بيئة مريحة وآمنة تُعزز سعادتهم وتفاعلهم. وتأتي هذه الفعالية تماشياً مع أهداف عام المجتمع، الذي يركّز على تعزيز الترابط والتكاتف المجتمعي، وبإشراك الجميع في أنشطة رياضية تدعم تبنّي أسلوب حياة صحي، وتقوي أواصر العلاقات بين أفراد المجتمع والعائلات".

وأشار العواني إلى أن صيف أبوظبي الرياضي يُعد منصة حيوية تُسهم في رفع جودة الحياة، وتعزيز مفاهيم اللياقة والنشاط، داعياً الجميع إلى استثمار هذه الفرصة لقضاء أوقات ممتعة ومليئة بالحيوية طوال موسم الصيف.

وتقدّم العواني بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الشركاء والرعاة الداعمين لصيف أبوظبي الرياضي، الذين كان لتعاونهم المثمر وجهودهم القيّمة دورٌ محوري في نجاح الحدث وتحقيق أهدافه عبر نسخه السابقة، موضحا أن التكامل بين مختلف الجهات يعكس روح الشراكة والمسؤولية المجتمعية، ويُعزّز من مكانة الفعالية كمنصة رياضية واجتماعية رائدة على مستوى الإمارة.

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك:" تندرج إقامة فعاليات صيف أبوظبي الرياضي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وفق إستراتيجيتنا الرامية لدعم مبادرة "عام المجتمع"، ودعم الجهود الوطنية الرامية لتعزيز مفاهيم الحياة الصحية وزيادة الوعي بأهمية اتباع نمط حياة متوازن، وتشهد النسخة الرابعة قفزات نوعية في كافة مؤشرات الأداء، الأمر الذي يعزز من مكانتها كأكبر فعالية متخصصة من نوعها للرياضات الصيفية المغلفة في منطقة الشرق الأوسط". وأعلن الظاهري أن النسخة الرابعة شهدت زيادة في مساحة الفعالية لتصل إلى 37,500 متر مربع بنسبة نمو بلغت 10% مقارنة بالدورة السابقة، كما ارتفع عدد الملاعب الرياضية لتصل إلى 52 ملعبا ومضمارا، في حين تم مضاعفة سعة مضمار الجري لأربع حارات، كما تمت زيادة مداه لتصل إلى 1.2 كيلومتر، هذا بالإضافة إلى إقامة ما يزيد على 50 فعالية مجتمعية مخصصة لجميع الفئات العمرية".

من جانبه قال أحمد شاكر الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات: "نظراً لطبيعة فعاليات صيف أبوظبي الرياضي؛ وفرنا مرافق وصالات ذات مستوى عالمي، إضافة لمساحات يمكن للجميع الوصول إليها والاستمتاع بالخدمات المتميزة التي تقدمها". وأضاف :" إننا سنعمل في نسخة هذا العام على تعزيز أسلوب حياة نشط وصحي ملئ بالمتعة والترفيه والإثارة الرياضية على كافة المستويات، عبر الأنشطة التي تركز على أفراد المجتمع باختلاف أعمارهم، إذ قدمنا عدداً من الأنشطة التي تثري تجربة الزوار ورفاهيتهم، وتساهم في تحسين نوعية الحياة للمجتمع بشكل عام".

وتضم النسخة الرابعة من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 12 رياضة من أبرزها: كرة القدم، كرة السلة، البادل، الجري، كرة الريشة، كرة الطائرة، التنس الأرضي، تنس الطاولة، الكريكت، الشطرنج، اللياقة البدنية بالإضافة إلى مضمار العقبات، بالإضافة إلى مسار الجري بطول 1.2 كم، الذي تم مضاعفة سعته إلى 4 حارات.

وستشهد النسخة الجديدة لصيف أبوظبي الرياضي برنامجا حافلا بالفعاليات المصاحبة إضافة للبرامج التدريبية المتخصصة، وممارسات اليوغا والتأمل، ومنطقة الانتعاش للتجدد، إذ تُعد فعاليات أبوظبي الرياضية الصيفية؛ مثالية لأي مستوى من اللياقة والمهارات، إضافة إلى كونها وجهة مناسبة للفعاليات الجماعية للشركات والمؤسسات، كل ذلك تحت سقف واحد مع العديد من خيارات الطعام المتاحة في الموقع.

كما سيتم تنظيم معسكرات صيفية للمدارس، تقدم مجموعة واسعة من الأنشطة المصممة خصيصًا من الرياضات إلى الفنون والحرف، وتهدف لتعزيز الإبداع والتعلم، مع الحفاظ على نشاط الطلاب والأطفال في بيئة ممتعة وتعزيز نمط حياة صحي.

يُشار إلى أن مجموعة أدنيك طورت تطبيقاً للهاتف المحمول ومنصة على شبكة الإنترنت للمتعاملين، بمناسبة قرب انطلاق فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، مما يسهل على المستخدم الوصول إلى المعلومات حول الفعالية وإجراء الحجوزات لمجموعة واسعة من الأنشطة، والتطبيق متاح في متجري جوجل بلاي، وآبستور.